Üvey kızını kaynar suyla yaktığı iddia edilen kadının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Ümraniye'de 14 yaşındaki üvey kızını çaydanlıktaki kaynar suyla yaktığı iddia edilen üvey anne Y.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Y.T. ifadesinde, "I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık kendisinin üzerine devrildi" dedi.



Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili nedeniyle, babası Mehmet Salih T. (41) ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T.'nin (29) yaşadığı eve misafirliğe gitti. Akşam yemeğinin ardından üvey annesiyle beraber mutfakta bulaşık makinesine eşya yerleştirdiği sırada, tezgahtaki çaydanlıkta kaynar su genç kız I.T.'nin başından aşağı dökülmüştü. Y.T.'nin kaynar suyu kasıtlı olarak üvey kızının başından aşağı döktüğü iddia edilmişti.



Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Y.T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Y.T. ifadesinde, "Olay gecesi eşimin boşandığı eşinden olan kızı I.T., ara tatil nedeniyle bizde kalıyordu. Ben, eşim ve I.T. beraber yemek yedik. Yemekten sonra ben çay demledim. I.T. ocağın altında bulunan bulaşık makinesinden bardak ve kaşık çıkardığı sırada kafasını dirseğime çarptı. Bunun üzerine çaydanlık kendisinin üzerine devrildi. Direkt üzerine soğuk su döktüm ve eşimi çağırdım. Kendisi ile aramda hiçbir problem yoktu 5 aylık hamileyim ve 8 aylık da bir oğlum bulunmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. - İSTANBUL