Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası

27.11.2020 23:04
Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası, System.String[]

Burdur'da üvey kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan zanlı, 18 yıl 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur'da üvey kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan zanlı, 18 yıl 19 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü davaya (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) SEGBİS ile katılan sanık H.B., 16. celsenin sonunda 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçundan 18 yıl 9 ay, 'Taciz' suçundan ise 10 ay ceza aldı.

"Çocuklar konuşun, biz sizi duyarız"

Mahkeme sonrası Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Dernek adına konuşma yapan Avukat Esra Ergon, "Biz bugün karar duruşmasındaydık. 16. celsede karara çıktı dosyamız. ve sanık 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mutluyuz, umutluyuz. Bu kararın Türkiye'deki tüm ağır ceza mahkemesi başkan ve üyelerine emsal olmasını istiyoruz. UCİM olarak tüm çocuklarımızın yanında olduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz. Çocuklar konuşun biz sizi duyarız" dedi

F.V.Ö.'nün rehber öğretmenine olayı anlatmasıyla böyle bir olayın ortaya çıktığını söyleyen dernek üyesi Avukat İlknur Temur, çocuklara sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi. Temur, "Çocukları susturmayalım, onları konuşturalım ki her suç cezasını bulsun. Adalet geç de olsa tecelli etsin." diye konuştu.

UCİM basın açıklamasında yer alan anne G.B. ise, "UCİM ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Darısı diğer çocuklarımızın başına" diyerek Avukat Serap Candoğan'a teşekkür etti. - BURDUR

Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası
Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası
Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası
Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası

Zahit Şeyhanoğulları, Cumhuriyet Meydanı, Burdur, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üvey kızını taciz eden zanlıya 18 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika


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