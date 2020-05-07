Üvey kızlarına cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika

Üvey kızlarına cinsel istismardan tutuklandı

BARTIN'da, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı.

BARTIN'da, 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç. (44) tutuklandı. Merkeze bağlı bir köyde yaşayan kadın, ikinci evliliğini yaptığı eşi R.Ç.'nin 13 ve 15 yaşlarındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. Annenin şikayeti üzerine, jandarma R.Ç.'yi gözaltına aldı. Çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından üvey baba R.Ç. adliyeye sevk edildi. R.Ç., 'Tecavüz, cinsel istismar ve aile yakınlarına kötü muamele' suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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