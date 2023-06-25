Üvey Oğlu Şengül Keleş'i Boğarak Öldürdüğünü İtiraf Etti - Son Dakika
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Üvey Oğlu Şengül Keleş'i Boğarak Öldürdüğünü İtiraf Etti

25.06.2023 23:50

Aksaray'da sulama kanalında ölü olarak bulunan Şengül Keleş'in üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Keleş'in sürekli şiddet gördüğü ve boşanma kararı aldığı belirtildi. Keleş'in ikinci eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da sulama kanalında ölü olarak bulunan Şengül Keleş'in, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş'i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde, "Şengül Keleş'i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım." dedi.

SÜREKLİ ŞİDDET GÖRÜYORMUŞ

Şengül Keleş'in, Özgür Keleş'den sürekli şiddet gördüğü ve bu nedenle de zaman zaman hastaneye tedavi için başvurduğu, gördüğü şiddet nedeniyle de 6 ay önce evi terk edip, boşanma kararı aldığı belirtildi.

Keleş'in gözaltına alınan boşanma aşamasındaki ikinci evliliğini yaptığı eşi Yavuz Keleş ve Özgür Keleş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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