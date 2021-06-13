Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı - Son Dakika

Üvey oğlu tarafından sırtından ve bacağından bıçaklandı

ADANA - Adana'da 17 yaşındaki genç tartıştığı üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı üvey babası Murat D. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Y.K. üvey babasını sırtından ve bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Murat D.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.