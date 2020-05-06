Üvey oğluna işkence yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı Durkadın Sibel A.'nın oğlu S.Y.A.'ya (8) işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Aydın, mahkemece tutuklandı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan çocuk ise korumaya alındı.

Olay, dün gece, Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sabaha karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Durkadın Bile A. ile üvey baba Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı.

İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Durkadın Sibel A. ile Ramazan Aydın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ramazan Aydın ise tutuklandı.

İşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.