Üvey oğluna işkence yapan zanlı tutuklandı(2) - Son Dakika

Üvey oğluna işkence yapan zanlı tutuklandı(2)

'ÇOCUK İŞKENCE GÖRÜYORDU'Çerkezköy'de Ramazan Aydın'ın imam nikahlı eşi Durkadın Sibel A.'nın oğlu S.Y.A.'ya işkence yapması komşuları arasında büyük üzüntü yarattı.

'ÇOCUK İŞKENCE GÖRÜYORDU' Çerkezköy'de Ramazan Aydın'ın imam nikahlı eşi Durkadın Sibel A.'nın oğlu S.Y.A.'ya işkence yapması komşuları arasında büyük üzüntü yarattı. Çocuğun ağlama seslerini duyup, ihbarda bulunan komşuları, çocuğun sürekli darp edildiğini söyledi. Ailenin bir komşusu, yaşananları şöyle anlattı: "Her gün çocuğun sesi geliyordu ama tam emin olamıyorduk. Üst kat komşusu beni arayarak çocuğun babasına ağlamaklı bir şekilde 'yapma baba' dediğini duyduk. Çocuk çok fazla işkence gördüğü için fazla sesi çıkmıyordu. Son çare olarak 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Merkezini aradık ve kısa zaman içinde polis geldi. "Her gün çocuğun sesi geliyordu ama tam emin olamıyorduk. Üst kat komşusu beni arayarak çocuğun babasına ağlamaklı bir şekilde 'yapma baba' dediğini duyduk. Çocuk çok fazla işkence gördüğü için fazla sesi çıkmıyordu. Son çare olarak 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Merkezini aradık ve kısa zaman içinde polis geldi. Polis babaya çocuğu sorduğunda babası uyuduğunu söyledi. Polis çocuğu gördüğünde ise, Bu çocuğu, sen mi bu hale getirdin' diyerek babayı gözaltına alıp emniyete götürdüler. Aile yaklaşık 1,5 yıldır burada yaşamasına rağmen, biz çocuğu 1 yıldır görmüyoruz. En son gördüğümüzde yüzünde morluklar vardı. Babasına sorduğumuzda merdivenden düştüğünü söylemişti. Çocuk 7 yaşında ve okula gitmesi gerekirken, ailesi bize 5 yaşında olduğunu söyledi. Şiddet uygulayan Ramazan Aydın'ı her gün apartman önünde görüyorduk. Eşi Durkadın Sibel A. ise çok fazla dışarı çıkmıyordu. Ramazan Aydın'ın S.Y.A'dan başka bir de öz çocuğu bulunuyor."



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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