Üvey oğluna işkenceden tutuklanan babanın öz çocuğu da devlet korumasında - Son Dakika

Üvey oğluna işkenceden tutuklanan babanın öz çocuğu da devlet korumasında

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ramazan A.'nın işkence ettiği üvey oğlu S.Y.A.'nın (8), koruma altına alınmasının ardından 1,5 yaşındaki öz çocuğu O.A. da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Üvey oğluna işkenceden tutuklanan babanın öz çocuğu da devlet korumasında, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ramazan A.'nın işkence ettiği üvey oğlu S.Y.A.'nın (8), koruma altına alınmasının ardından 1,5 yaşındaki öz çocuğu O.A. da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı. Bugüne kadar okula gönderilmediği belirlenen ve pedagogların destek verdiği S.Y.A., yurtta kalıp, arkadaş edinmek ve eğitim görmek isteyince okula hazırlanmaya başlandı.

Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'taki bir binada yaşayanlar, 10 gün önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce, anne Durkadın Sibel A. ile üvey baba Ramazan A.'yı gözaltına aldı. İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Anne Durkadın Sibel A. ile Ramazan A., polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ramazan A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜÇÜK ÇOCUK DA KORUMAYA ALINDI

İşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı. Olayın ardından Çerkezköy'de oturduğu binada, 'istenmeyen kişi' ilan edilen ve komşularının tepki gösterdiği anne Durkadın Sibel A., tutuklanan Ramazan A.'dan olan 1,5 yaşındaki oğlu ile evine kapandı. Davaya müdahil olacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anne ile beraberindeki çocuğu da takibe aldı. Takibin ardından 1,5 yaşındaki O.A. da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce annesinden alınıp, devlet korumasına alındı.

ARKADAŞ EDİNİP, OKULA GİTMEK İSTİYOR

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, koruma altına aldığı işkence gören S.Y.A. ile kardeşi O.A .'yı koronavirüs tedbirleri kapsamında tedbir amaçlı karantina altında tutuldukları yerde görüştürdü. Koruma altında rehabilitasyon çalışmaları süren S.Y.A.'nın bugüne kadar hiç okula gönderilmediği belirlendi. Pedagoglara eve gitmek istemediğini belirten S.YA., kendisinin okula gönderilmesini ve arkadaş edinmek istediğini anlattı. Minik çocuğun talebi üzerine uzmanlar, kendisini okula hazırlamak için çalışmalara başladı.

BABASININ AİLESİ, S.Y.A.'YI ALABİLMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

Bu arada üvey babasından işkence gören S.Y.A.'yı ölen babasının ailesi almak için Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Uzmanlarla görüşen aile, çocuğun koruma ve bakım tedbirleri altında bulunması nedeniyle, şimdilik bu talebinden vazgeçtiği belirtildi.

İLK İFADESİNDE ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞİMDİ BAŞVURDU

Ayrıca annenin ölen eşinden işkence gören S.Y.A.'ya ödenen aylık 1200 lira paranın da çocuğun yararına fayda sağlayacak şekilde aktarılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü girişimlere başladı. İki çocuğu devlet tarafından korumaya alınan Durkadın Sibel A., ilk ifadesinde şikayetçi olmadığı eşinden, şikayetçi olmak için polise başvurduğu öğrenildi. Durkadın Sibel A.'nın mahkemede iki çocuğu da korumaya alınmasının ardından şikayetçi olacağı öğrenildi. Annenin, Çerkezköy'e gelen ailesi tarafından alınarak, memleketine götürüldüğü belirtildi.

ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SİGARA DA SÖNDÜRMÜŞTÜ

Üvey oğluna işkence yaptığı gerekçesiyle tutuklanan fabrika işçisi Ramazan A.'nın poliste yankesicilikten kaydı olduğu ortaya çıktı. Çocuğun vücudunda sigara da söndürdüğü belirlenen Ramazan A.'nın ifadesinde, yaramazlık yaptığı için çocuğu dövdüğünü söylediği öğrenildi.


Çerkezköy, Tekirdağ, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 10:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üvey oğluna işkenceden tutuklanan babanın öz çocuğu da devlet korumasında - Son Dakika

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