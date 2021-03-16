Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor - Son Dakika

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor

16.03.2021 19:23
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor, System.String[]

Kendisinden 15 yaş küçük üvey oğlundan bir kız çocuğu dünyaya getiren ve ardından evlenen sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva'nın ikinci kez anne olmayı istediği iddia edildi.

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey Shavyrin'den ayrıldıktan sonra 21 yaşındaki üvey oğlu Vladimir'den hamile kalmıştı. Ocak ayında dünyaya getirdiği kızının ardından üvey oğlu ile nikah masasına da oturan Balmasheva, hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor

YENİDEN ANNE OLMAK İSTİYOR

Üvey oğlu ile olan ilişkisiyle herkesin midesini bulandıran Marina Balmasheva'nın yeniden anne olmak istediği iddia edildi. Haber Rus basınında geniş yankı bulurken sosyal medya fenomeni, ilişkisiyle kullanıcılar tarafından topa tutulmuştu.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor


13 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Vladimir Shavyrin ile 13 sene önce tanışan Marina Balmasheva, o dönem üvey oğlu ise 7 yaşındaydı. Maria, Vladimir'in babasıyla boşanana dek yaklaşık 10 yıl kadar birlikte yaşadığı üvey oğluyla sosyal medya hesabından bir görüntüsünü paylaşmıştı. O görüntüler de ilişkisi gibi tepki toplamıştı.

Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor

Rusya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor - Son Dakika Magazin


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