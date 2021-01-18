Üvey oğlundan hamile kalmıştı... O bebek dünyaya geldi
18.01.2021 11:46
SON DAKİKA... Sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva (35), 10 yıldır evli olduğu eşi Alexey'den (45) ayrıldıktan sonra üvey oğlu Vladimir'den (20) hamile kalmıştı. Marina Balmasheva ve üvey oğlu Vladimir'in bebeği dünyaya geldi. İşte ayrıntılar...
Marina, 20 yaşındaki sevgilsinden bebek beklediğini açıklayarak tüm dünyada haber olmuştu.
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18.01.2021 12:13:49. #1.12#
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