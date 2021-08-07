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Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu - Son Dakika

Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu

07.08.2021 11:20

İstanbul'da, Hülya Dağdelen üvey oğlunu balkondan aşağı atarak ölümüne neden olmakla suçlanmış ve önce 2 yıl 6 ay hapse, sonra ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilmişti. Bu kararda, ilk mahkemenin ardından attığı "Arkadaşlar beni soran olursa tereyağından kıl çekti dersiniz" mesajı etkili olmuştu. Dağdelen, 3 yıllık tutukluluğun ardından Yargıtay'ın bozma kararıyla tahliye edildi.

Korkunç olay 29 Temmuz 2015 gecesi İstanbul Bahçelievler'de yaşandı. Olay günü, 39 yaşındaki Hülya Dağdelen ve doktor eşi Mustafa Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Tartışmadan bir süre sonra Mustafa Yılmaz evden çıktı, çalıştığı hastaneye gitti.

"UYANDIĞIMDA AYAZ'IN BALKONDAN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Çift arasındaki tartışma bu kez WhatsApp uygulaması üzerinden sürdü. Üvey anne Dağdelen ifadesinde 04.00'e kadar uyanık kaldığını belirterek, "O ara salonda uyuyakalmışım. 04.30'da uyandığımda ise Ayaz Çınar Yılmaz'ın balkondan düştüğünü gördüm" dedi.

ÖNCE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; yaralı halde bulunan Ayaz Çınar kurtarılamadı. Küçük çocuğun vefatı ile ilgili babası ve üvey annesi hakkında dava açıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi, müebbet hapsi istenen üvey anne Dağdelen'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, baba Yılmaz'a ise ceza vermedi.

ARKADAŞLARINA ATTIĞI MESAJ YÜZÜNDEN MÜEBBET YEDİ

Yerel mahkemenin kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'ne taşındı. Daire, Mustafa Yılmaz için beraat kararı, Dağdelen'e ise 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. İstinaf mahkemesinin kararında, Dağdelen'in yerel mahkeme kararı sonrası attığı "Arkadaşlar beni soran olursa tereyağından kıl çekti dersiniz" mesajı etkili olmuştu.

YARGITAY "DELİL YOK" DEDİ, BERAAT KARARI VERDİ

Dağdelen, verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı sonrası 3 yıl önce tutuklandı. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi; Ayaz Çınar'ın, üvey annesi tarafından balkondan atıldığına dair dosyada bir delil bulunmadığına işaret etti. Daire, istinaf mahkemesinin verdiği kararı bozdu ve bozma kararı ile birlikte Dağdelen'in de tahliyesine karar verdi. Karar sonrası Hülya Dağdelen tutuklu bulunduğu Gebze Kadın Cezaevi'nden tahliye edildi.

Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu

Mustafa Yılmaz, Yargıtay, İstanbul, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üvey oğlunu balkondan atmakla suçlanan üvey anne hakkındaki müebbet kararı bozuldu - Son Dakika


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