Son Dakika Haberleri: Üvey oğlunu döverek öldürdü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

1 saat önce

İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin üvey baba gözaltına alındı.

Üvey oğlunu döverek öldürdü, System.String[]
İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin üvey baba gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Tepecik semtinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Bilal T, kıskançlık meselesi yüzünden eşi Ayşe T. ile tartıştı.
Bu esnada Bilal T, Ayşe T'nin önceki evliliğinden 3 yaşındaki oğlu Abdülkadir Doğan'ı ağladığı için darbetti.
Anne ise yardım için kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile eve gelen Ayşe T, oğlunu hareketsiz halde buldu.
112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdülkadir Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yüzü ve vücudunda morluklar olan 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi.

Annenin anlatımları üzerine Bilal T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Bilal T'nin polise verdiği ilk ifadede, çocuğa motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.

Küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanılmayınca şüpheli üvey baba suçunu itiraf etti.
Bu arada, otopsi işlemi tamamlanan çocuğun cenazesinin ikindi vakti toprağa verileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Güncel
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