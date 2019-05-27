Son Dakika Haberleri: Üvey oğlunu döverek öldürdü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

3 saat önce

İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan üvey baba, suçunu itiraf etti.

Üvey oğlunu döverek öldürdü, System.String[]
İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan üvey baba, suçunu itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Tepecik semtinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Bilal T, kıskançlık meselesi yüzünden eşi ve aynı zamanda halasının kızı olan Ayşe T. ile tartıştı.
Bu esnada Bilal T, Ayşe T'nin önceki evliliğinden 3 yaşındaki oğlu Abdülkadir Doğan'ı ağladığı için darbetti.
Anne ise yardım için kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile eve gelen Ayşe T, oğlunu hareketsiz halde buldu.
112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yüzü ve vücudunda morluklar olan 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi.
Annenin anlatımları üzerine Bilal T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Bilal T'nin polise verdiği ilk ifadede, çocuğa motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi.
Küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanılmayınca şüpheli üvey baba suçunu itiraf etti.
Otopsi işlemi tamamlanan çocuğun cenazesi Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi.
Anne Ayşe T, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.
Eşinin önce kendini sonra ise oğlunu dövdüğünü belirten Ayşe T, "Bebeğimi alarak kayınvalidemden yardım istemek için ayrıldım. Bana oğlumun motosiklet kazası geçirdiğini söyledi. Çocuğum kollarımda can verdi. Oğlumun ölümüne neden olan eşimden şikayetçiyim." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:25 Kaynak: AA
Anne, Tepecik, İzmir, Güncel
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