Son Dakika Haberleri: Üvey torun adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Üvey torun adliyeye sevk edildi

Üvey torun adliyeye sevk edildi

9 dakika önce

Samsun'da yatalak yaşlı kadını darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üvey torun adliyeye sevk edildi.

Üvey torun adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'da yatalak yaşlı kadını darp ederek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan üvey torun adliyeye sevk edildi.


Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi'nde 3 gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre, bir bankadan emekli olan ve uzun yıllar yatalak olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi 83 yaşındaki Gülören Ay, Yakakent Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki üvey torunu M.K.E.'nin kendisinden para isteyip darp ettiğini ileri sürdü. Yakınları tarafından Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Gülören Ay ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine, oradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.


Ailenin şikayetçi olması üzerine lise öğrencisi M.K.E. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, Torun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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