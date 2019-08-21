Son Dakika Haberleri: Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı adam defnedildi
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Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı adam defnedildi

1 saat önce

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.

Üvey torunu tarafından öldürülen yaşlı adam defnedildi, System.String[]

Balıkesir'in Gönen ilçesinde üvey torunu tarafından öldürülen Bedriye Kangal son yolculuğuna uğurlandı.


Balıkesir'in Gönen ilçesinde dedesini ağır yaralayan ve ninesinin ölümüne sebep olan Fettah S., Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan ilk sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fettah S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevine gönderildi. 80 yaşında boğazı kesilerek hayata gözlerini yuman Bedriye Kangal ise Gönen'in Bakırlı mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Gönen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 06:50 Kaynak: İHA
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