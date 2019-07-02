Uwe Raschke, BSH Grubu'nun Yeni CEO'su Oldu

Uwe Raschke yeni pozisyonunun yanı sıra 2008'den beri görev yaptığı Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu üyeliğine devam edecek.

Ayrıca Haziran sonu itibarıyla emekliye ayrılan BSH Grubu CFO'su Johannes Närger'in yerine ise geçici olarak BSH Grubu CMO'su Matthias Ginthum getirildi.

Uwe Raschke (61), BSH Grubu'nun yeni CEO'su olarak atandı. Uwe Raschke bu görevi, BSH eski CEO'su Dr. Karsten Ottenberg'den (58) devraldı. BSH Ev Aletleri ve Bosch Grubu'nu başarılı bir şekilde birleştirdikten sonra kendi isteğiyle şirketten 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla kişisel nedenlerle ayrılan Ottenberg, 2013 yılından bu yana BSH Grubu CEO'su olarak görev yapmaktaydı.

Uwe Raschke, BSH Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasından sonra da Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu üyesi olarak kalmaya devam edecek. Bu görevi ile Raschke, BSH'nin yanı sıra Robert Bosch Power Tools GmbH'yı da içeren Bosch Ticaret Sektörü Tüketici Malları'ndan sorumlu olacak. Bunlara ek olarak Raschke, grubun Avrupa ve Afrika'daki faaliyetlerinin koordinasyonunu da yürütecek.

Ayrıca, Haziran sonu itibarıyla BSH Grubu CFO'su Johannes Närger (58) emekliliğe ayrıldı. Närger, 2009 yılından bu yana BSH Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktaydı. Johannes Närger'in görevini devralacak kişi açıklanana kadar görevi, BSH Grubu CMO'su Matthias Ginthum (57) geçici olarak üstlenecek.

Robert Bosch Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve yeni BSH Denetim Kurulu Başkanı Prof. Stefan Asenkerschbaumer: "BSH hizmetinde geçirdikleri uzun yıllar boyunca devam eden bağlılıkları ve değerli çalışmaları için Karsten Ottenberg ve Johannes Närger'e teşekkür ederiz. Karsten Ottenberg BSH'nin dijitalleşme ve daha büyük bölgesel sorumluluk stratejisi anlamında önemli katkılarda bulunmuştur. Johannes Närger de on yıldan uzun süreyle BSH Finans Direktörü olarak harika bir iş çıkarmıştır. Kendisine emeklilik hayatı için en iyi dileklerimizi sunuyoruz. BSH'ye, tüketici ürünleri alanında uluslararası deneyime ve kanıtlanmış uzmanlığa sahip bir Bosch yöneticisi olarak Uwe Raschke liderlik edecek. Uwe Raschke, şirketi daha ileriye taşımak üzere önemli bir ilham kaynağı olacak" dedi.

Karsten Ottenberg ise, "Geride bıraktığımız altı yıl içerisinde, BSH'yi yenilikçi donanım, yazılım ve hizmetlere ilişkin akıllı kombinasyonları sayesinde insanların hayat kalitesini dünya çapında iyileştiren tüketici odaklı bir şirkete başarılı bir şekilde dönüştürmeyi başardık. Şirketin gelecekte günden güne daha da güç kazanacağı bir konuma geleceğini bilmenin verdiği gönül rahatlığıyla veda ediyorum" dedi.