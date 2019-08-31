Son Dakika Haberleri: Uyafa'dan 2022 mini dünya kupası atağı
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Uyafa'dan 2022 mini dünya kupası atağı

53 dakika önce

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi(UYAFA) U12 Yaş Mini Dünya Kupası Türkiye'de düzenlenecek.

Uyafa'dan 2022 mini dünya kupası atağı, System.String[]

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi(UYAFA) U12 Yaş Mini Dünya Kupası Türkiye'de düzenlenecek. UYAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, GSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret ederek, mini dünya kupası yapılacağı aday kentler arasında Erzurum'unda olduğunu söyledi.


Kırsal kesimdeki yetenekli çocukların umudu olan Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) yeni bir organizasyon için kolları sıvadı.


On yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren UYAFA, şimdide FIFA, UEFA ve TFF'nindestekleriyle UYAFA 2022 U12 Yaş World Cup'ı Türkiye'de düzenleyecek. UYAFA tarafından organize edilecek olan büyük organizasyon Ekim 2022'de yapılacak. Organizasyonun Türkiye'de yapılacağı aday kentler arasında Erzurum'da yer alıyor.


TAŞKESENLİGİL İLE ZİRVE YAPTI


Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA) Başkanı Özcan Şimşek ile Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Fuat Taşkenligil'i ziyaret etti.


U12 World Cup hakkında bilgi veren Şimşek, 'GeleceginicinSaglıklı Beslen, Hareketli Yasa, Topragını İsle ve Suyunu İsraf Etme' Projesi kapsamında düzenlenecek "UYAFA U12 World Cup Turkey 2022" Organizasyonu için UYAFA Başkanı Özcan Şimşek, Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil ile bir zirce gerçekleştirerek, fikir alışverişi yaptı.


Organizasyon için aday iller arasında Erzurum'da bulunması nedeniyle görüş alışverişi yapıydı.


Erzurum GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligilile Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney'in UYAFA CUP projesine ve başkanı Özcan Şimşek'e gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, "Erzurum olarak biz bu organizasyona talibiz. U12 Yaş World Cup Erzurum'da yapılırsa, memnun oluruz ve üstesinden rahatlıkla geliriz" diye konuştular.


GSİM Müdürü Taşkesenligil, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Sahalarının ve kendi kurumlarına ait yüksek irtifa sahalarının mini dünya kupası için ideal olduğunu söyledi.


UYAFA CUP İÇİN DEV İMZALAR ATILMIŞTI


Türkiye'de Sanlıurfa Gobeklitepe, Erzurum YuksekIrtifa Kamp Merkezi, Sarıkamıs Kayak Merkezi, Istanbul Riva, Antalya, Izmir gibi illerden birinde yapılması planlanan 2022 Dunya Kupası için Avrupa Turk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokol imzalamıştı.


Bu arada GSİM yapılan ziyaretin ardından UYAFA Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şimşek, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e 25 numaralı forma hediye etti. - ERZURUM

Erzurum, Türkiye, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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