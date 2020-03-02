UYAFA Koordinatörü Güney'den Almaz'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel UYAFA Koordinatörü Güney'den Almaz'a ziyaret - Son Dakika

UYAFA Koordinatörü Güney'den Almaz'a ziyaret

6 saat önce

UYAFA Koordinatörü Ali Güney Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

UYAFA Koordinatörü Güney'den Almaz'a ziyaret, System.String[]

UYAFA Koordinatörü Ali Güney Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti. UYAFA CUP'ın yapılacağı aday kentler arasında Erzurum'un da bulunduğunu aktaran Güney, herkesten bu yolda destek beklediklerini söyledi.


UYAFA Cup hakkında bilgi veren Güney, "Geleceğin için Sağlıklı Beslen, Hareketli Yaşa, Toprağını İşle ve Suyunu İsraf Etme" Projesi kapsamında düzenlenecek "UYAFA Cup Turkey 2022" Organizasyonu için yoğun bir çalışma yürüttüklerini anlatan UYAFA koordinatörü Güney, "Erzurum bizim için çok önemli. 24 ülkenin katılması planlanan bu organizasyon için en uygun yerin Erzurum olduğuna inanıyoruz. İnşallah bu organizasyonu Erzurum'a getireceğiz" dedi.


Türkiye'de Şanlıurfa Göbeklitepe, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Sarıkamış Kayak Merkezi, İstanbul Riva, Antalya, İzmir gibi illerden birinde yapılması planlanan 2022 Dünya Kupası için Avrupa Türk Futbol Federasyonu Başkanı Levent Karaca ve UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ön protokol imzalamıştı. Ayrıca UYAFA futbol Akademisi projesinin olağan üstü kongresinide Turnuvanın olduğu tarihlerde iki gün Erzurum'da yapacaklarını söyledi.


Yapılan ziyaret sonrası UYAFA koordinatörü Ali Güney, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'a 25 numaralı UYAFA forması hediye etti. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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