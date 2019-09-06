Uyan: Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan , "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek." dedi.

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İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi