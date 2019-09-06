Uyan: Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek
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Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek.
Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54
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