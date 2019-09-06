Son Dakika Haberleri: Uyan: Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek
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Uyan: Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek

22 dakika önce

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek.

Uyan: Büyüme ve işsizlik rakamları ikinci yarıda iyileşecek, System.String[]

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanmanın başlamasıyla büyüme ve işsizlik rakamları iyileşecek." dedi.

Kuveyt Türk, Ufuk Uyan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54 
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