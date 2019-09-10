Uyan: Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı
2 saat önce
Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, "Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti.
Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, "Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20
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