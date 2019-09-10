Son Dakika Haberleri: Uyan: Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı
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Uyan: Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı

2 saat önce

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, "Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti.

Uyan: Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı, System.String[]

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, "Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı." dedi.

Kuveyt Türk, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:20 
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