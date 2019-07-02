Son Dakika Haberleri: Uyanık'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri
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Uyanık'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri

1 saat önce

Geçen Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda tekrar başkan seçilen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'a, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Uyanık'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri, System.String[]
Geçen Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda tekrar başkan seçilen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'a, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen ziyaretlere Teknik Menajer Yücel Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erkan Özcan ve Tesisler Şube Müdürü İsmail Tekin de katıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
İsmail Uyanık, Samsunspor, Canik, Spor
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