Uyanık'a 'hayırlı olsun' ziyaretleri
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Geçen Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda tekrar başkan seçilen Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık'a, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:54 Kaynak: İHA
Geçen Cumartesi günü yapılan olağan genel kurulda tekrar başkan seçilen Samsunspor
Başkanı İsmail Uyanık
'a, Canik
Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı
ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Nuri Asan
Tesislerinde düzenlenen ziyaretlere Teknik Menajer Yücel Uyar, Yönetim Kurulu Üyesi Suat Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Erkan Özcan
ve Tesisler Şube Müdürü İsmail Tekin
de katıldı. - SAMSUN
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