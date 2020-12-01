Uyanık cerrahi, hayat kurtardı - Son Dakika

Uyanık cerrahi, hayat kurtardı

01.12.2020 10:01
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Kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve kan sulandırıcı ilaç kullanması nedeniyle geçirdiği beyin kanamasından sonra genel anestezi altında ameliyatı yüksek riskli bulunan 85 yaşındaki İhsan Gökçe, "uyanık cerrahi" sayesinde hayat buldu.

Kalp yetmezliği, kronik akciğer hastalığı ve kan sulandırıcı ilaç kullanması nedeniyle geçirdiği beyin kanamasından sonra genel anestezi altında ameliyatı yüksek riskli bulunan 85 yaşındaki İhsan Gökçe, "uyanık cerrahi" sayesinde hayat buldu. Doç. Dr. Ali Akay'ın uyguladığı uyanık cerrahi yöntemiyle ameliyat olan Gökçe, "Konuşa konuşa ameliyat oldum, güle oynaya evime döndüm. Bunca hastalıkla genel anestezi alsaydım dünya değiştirebilirdim" dedi.

3 çocuk 6 torun sahibi emekli İhsan Gökçe, bindiği belediye otobüsünde şoförün ani frene basmasıyla düştü ve kafasını çarptı. Kusma ve baş ağrısı başlayan Gökçe en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Yapılan tetkikler sonrasında beyin kanaması (subakut subdural) tanısı koyulan Gökçe'ye acil ameliyat önerildi. Ancak Gökçe'ye kronik hastalıkları ve ileri yaşı nedeniyle ameliyatın çok riskli olduğu söylendi. Gökçe bunun üzerine kronik rahatsızlıklarının takip edildiği İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Gökçe'yi muayene edip raporlarını inceleyen Beyin Cerrahı Doç. Dr. Ali Akay da hastaya acil ameliyat olması gerektiğini söyledi, "uyanık cerrahi" yöntemini önerdi. Doç. Dr. Ali Akay'ın uyguladığı uyanık cerrahi yöntemiyle ameliyat olan Gökçe, sağlığına kavuştu.

"Kendisiyle konuşarak ameliyatı gerçekleştirdik"

Doç. Dr. Akay, şunları söyledi:

"Hastaya acil olarak ameliyat olması gerektiği, ancak geçirmiş olduğu kalp ameliyatı, kronik akciğer hastalığı ve kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar nedeniyle ameliyatın çok riskli olduğu ve genel anestezi altında yapılacak ameliyattan uyanmama ve solunum cihazından ayrılamama ihtimalinin çok yüksek olduğu söylenmiş. Gerçekten de yüksek riskli bir ameliyat. Biz hastamıza yüksek riskli genel anestezi altında beyin kanaması ameliyatı yerine lokal anestezi altında uyanık beyin kanaması ameliyatını önerdik. Hasta riskler daha az olduğu için solunum cihazına bağlanmadan yapılan bu ameliyatı kabul etti. Nitekim hasta uyanık haldeyken kendisiyle konuşarak ameliyatı gerçekleştirdik. Bu ameliyat yöntemiyle hastamız risk almadan hayati tehlikeyi atlattı. Bu yöntemi genel anestezi ile ameliyat olması yüksek risk taşıyan kalp ve akciğer hastalığı olan ileri yaş hastalarda ve hareket ve konuşma merkezine yakın beyin tümörü tanısı olan hastalarda yıllardır uyguluyoruz."

"Güle oynaya evime döndüm"

Doç. Dr. Akay, Kent Hastanesinin uyanık cerrahi konusunda Türkiye'de öncü bir merkez haline geldiğini belirtirken, 85 yaşında çeşitli kronik hastalıklarla hayata tutunmaya çalıştığını belirten İhsan Gökçe şöyle konuştu:

"Kalp yetmezliği var, KOAH var. Var da var. Bir de üstüne beyin kanaması geldi. Ameliyat zorunluydu ve çok riskliydi. Çaresiz bir şekilde herkesle veda zamanının geldiğini düşünürken doktorum Doç. Ali Akay'ın önerdiği yöntemle hayata tekrar döndüm. Doktorum uyutmadan, konuşa konuşa ameliyat edeceğini söylemişti, inanamamıştım. Geçtiğimiz 11 Ekim'de besmele ile ameliyat masasına yattığımda doktorumun hünerli ellerine inancım ve güvenim tamdı. Doktorumun dediği gibi konuşa konuşa ameliyat oldum. İki gün sonra da güle oynaya evime döndüm. Bunca hastalıkla genel anestezi alsaydım dünya değiştirebilirdim. Şimdi çok iyiyim, torunlarımla zaman geçiriyorum. Uyanık ameliyata baştan inanmadığım ve inanmayacaklara da göstermek için doktorumla birlikte ameliyattan hemen sonra fotoğraf çektirdim. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum." - İZMİR

Uyanık cerrahi, hayat kurtardı
Uyanık cerrahi, hayat kurtardı

İhsan Gökçe, Ali Akay, Gökçe, Kalp, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uyanık cerrahi, hayat kurtardı - Son Dakika


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