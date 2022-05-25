Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor - Son Dakika
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Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor

25.05.2022 11:41

Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor Aynı gün doğum yapan anne ile yavrusu 3'ü beyaz, 2'si siyah 7 yavru dünyaya getirdiler Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ikamet eden Akyüz kuzenlerin anne-kız olan kedileri aynı gün 3'ü beyaz, 2'si siyah 7 yavru dünyaya getirdiler.

Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor

Aynı gün doğum yapan anne ile yavrusu 3'ü beyaz, 2'si siyah 7 yavru dünyaya getirdiler

VAN - Van'ın merkez Tuşba ilçesinde ikamet eden Akyüz kuzenlerin anne-kız olan kedileri aynı gün 3'ü beyaz, 2'si siyah 7 yavru dünyaya getirdiler. Renkli göz olan uyanık kedi, yavrularını annesine verip bahçede dolaşıyor.

Tuşba ilçesin bağlı İskele Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Hamdi Akyüz ile kuzeni İbrahim Hakkı Akyüz'ün biri tek göz iki Van kedisi 3'ü beyaz, 2'si siyah 7 yavru dünyaya getirdi. Sancıları tutan anne kedi için hazırlanan özel bölmede 4 yavru dünya ya getirdi. Gece kedileri kontrole giden Akyüz kuzenler, yavru kedinin de 2'si siyah 3 yavrunun dünyaya geldiğini gördüler. Sabah kedileri kontrole giden Akyüz kuzenler gördüklerine şaşırdılar. Tek göz olan kedi yavrularını annesinin yanına götürüp bahçeye dolaşmaya çıktı. Zaman zaman annesine yardımcı olsa da günün büyük bir bölümünü yavrularından uzakta geçiriyor. Bahçede gezinme ile yetinmeyen tek göz kedi evin dış kapısını ön patileri ile açarak mutfakta kendine hazırlanan et me mamayı yemeye gidiyor. Günün büyük bir bölümünü yavrularından uzak evde ve bahçede geçirirken, bazen mutfakta açık unutulan yemekleri de yiyen kedi Akyüz ailesinin maskotu oldu.

"Renkli gözlü kedi yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor"

Akyüz kuzenler, "İlk önce anne kedi doğum yaptı. Bizde ona yer hazırladık. Gece kontrol için geldiğimizde yavru kedide doğum yaptığını gördük. Ona da özel bir yer yaptık. Sabah geldiğimizde yavru kedi kendi yavrularını annesinin yanına getirip dışarı çıktığını gördük. Bizde anne kedide bu duruma alıştı. Gün içi hava almaları için dışarıya çıkarıyoruz anne kedi kısa sürede yavrularının yanına giderken, diğeri ise bizimle ece geliyor. Yavru kediler de artık büyümeye başladı. Sadece anne kedinin sütü yetmiyor. Bu yüzden diğer kediyi de içeride tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor
Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor
Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor
Uyanık kedi, yavrularını annesine verip kendisi bahçede dolaşıyor

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Kaynak: İHA

Tuşba, Doğum, kedi, Van, Güncel, Son Dakika

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