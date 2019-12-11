Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı - Son Dakika
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Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.

Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu.

Afyonkarahisar- Antalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı Yol Kenarı Denetleme İstasyonu kantarından kaçmak isteyen tır şoförü H.D., tırının ön plakasını sökerken, arka kısımdaki plakayı ise tıraş köpüğü ile kapatarak kantardan kaçmaya çalıştı. Sandıklı jandarma trafik ekiplerinin dikkati üzerine fark edilen tır durdurulurken, uyanık sürücü H.D.'ye 412 lira para cezası uygulandı. Ayrıca tır geçici olarak trafikten men edildi.

Öte yandan olayı gören çevredeki vatandaşlar, tır şoförünün uyguladığı bu yöntemi ilk kez gördüklerini ifade ederek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

(İHA)

Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
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