Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı
6 saat önce
ABD’nin Dallas şehrindeki Metodist Tıp Merkezi’nde gerçekleşen beyin ameliyatı, 45 dakika boyunca Facebook uygulamasından canlı yayınlandı.
Ameliyat masasına uzandı; kendisine gösterilen resim ve sayıların ne olduğunu söylemeye başladı. Muz, kelebek, kaplumbağa, iki.
Bu sırada doktorlar 25 yaşındaki Jenna Schardt'ın beyninde konuşmasına engel olan bir kan damarı kütlesini çıkarmaya çalışıyordu. Ameliyat sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:22
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