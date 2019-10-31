Son Dakika Haberleri: Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı
Son Dakika Dünya Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı

Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı

6 saat önce

ABD’nin Dallas şehrindeki Metodist Tıp Merkezi’nde gerçekleşen beyin ameliyatı, 45 dakika boyunca Facebook uygulamasından canlı yayınlandı.

Uyanıkken canlı yayında beyin ameliyatı, System.String[]

Ameliyat masasına uzandı; kendisine gösterilen resim ve sayıların ne olduğunu söylemeye başladı. Muz, kelebek, kaplumbağa, iki.


Bu sırada doktorlar 25 yaşındaki Jenna Schardt'ın beyninde konuşmasına engel olan bir kan damarı kütlesini çıkarmaya çalışıyordu. Ameliyat sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayınlandı.

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Facebook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:22 
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