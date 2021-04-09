Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'tan kötü haber - Son Dakika

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'tan kötü haber

09.04.2021 11:56
Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'tan kötü haber, System.String[]

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da Sencer karakterine hayat veren Ekin Koç'un, Covid-19 testi pozitif çıktı

Bu gelişme sonrası "Uyanış Büyük Selçuklu" dizinin setine ara verildi. Onlarca set çalışanı izne çıkarıldı. (Ayaklıgazete)

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 1992 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide "Tilki" karakterini canlandırmıştır. Dizi 29 bölüm sürmüştür. 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde "Seyfi" karakterini canlandırmıştır. Dizi 8 bölüm sürmüştür. 2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.[1] Film 289.778 kişilik gişe yapmıştır.[2] Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.

Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan, dönemin en büyük bütçeli projelerinden biri olan ve 50'den fazla ülkeye satılan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı Padişahı I. Ahmed karakterini canlandırmıştır. Dizide 26 bölüm yer almıştır.[4] Ardından BluTV özel dizisi olan 7 Yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaşmıştır. Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ile birlikte rol aldığı bu yapım 11 bölüm sürdü. BluTV özel dizisi Bozkır'da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır. Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür.

Bizim İçin Şampiyon filmiyle beraber yeniden sinemada boy göstermiştir. Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaştığı bu film büyük başarılara imza atmış ve 2.578.074 kişilik gişesiyle beraber yılın en fazla izlenen filmlerinden biri olmuştur. ABD'nin reyting rekortmeni dizilerden Succession'a konuk olarak, dizinin 9.bölümünde bir iş insanının "Kadir" isimli danışmanını canlandırdı.[5] 2020 yılında ise TRT 1'de başlayan ve reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmaktadır ve Ahmed Sencer'i canlandırmaktadır. Bu dizide ise Sevda Erginci ile partnerdir.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'tan kötü haber

Uyanış Büyük Selçuklu, Ekin Koç, Antalya, Trt 1, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Uyanış Büyük Selçuklu'nun Sencer'i Ekin Koç'tan kötü haber - Son Dakika Magazin


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