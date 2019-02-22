Son Dakika Haberleri: Uyap Sisteminde Görev Alan Fetö Şüpheli Tutuklandı

Uyap Sisteminde Görev Alan Fetö Şüpheli Tutuklandı

41 dakika önce

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Uyap Sisteminde Görev Alan Fetö Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İlamat ve İnfaz Masasının kararı doğrultusunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) projesinde yer alan ve hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan A.Y. isimli şüpheli ekiplerin düzenlediği operasyon sonucunda Karabük'te yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa
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