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UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak - Son Dakika

UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak

18.01.2022 20:47
UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak

Adalet Bakanlığı, UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal sistemlerinin, Danıştay dosyalarını da kapsayacak şekilde güncellendiğini duyurdu.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde yer alan "Güven veren ve erişilebilir adalet" ile İnsan Hakları Eylem Planındaki "Adalete erişimin güçlendirilmesi" hedefleri kapsamında UYAP portallarının etkinliğinin ve kapsamının genişletilmesine devam edildi.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP Avukat ve UYAP Vatandaşlar portalları üzerinden yeni bir güncelleme yaptı. Buna göre, "UYAP Vatandaş Portal" ve "UYAP Avukat Portal" üzerinden ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'a dava açılabilecek. Ayrıca Danıştay Dava Daireleri Kurulları ve Dava Dairelerinde bulunan dava dosyaları incelenebilecek, Danıştay'daki dava dosyalarına evrak sunulabilecek. Harç ve posta gideri gibi ödemeler de uygulamalardan yapılabilecek.

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Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Adalet Bakanlığı, Danıştay, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: UYAP Vatandaş Portal ve Avukat Portal, Danıştay dosyalarını da kapsayacak - Son Dakika
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