Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi

27.06.2022 12:21

Uyarı anonsları yapılıyor.

Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi

SİNOP - Sinop'ta, Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yataklarında suyun debisi kritik seviyelere yükseldi. Belediye, vatandaşlara "Zorunlu kalmadıkça yolları kullanmayın" anonsu yaptı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yatakları kritik seviyelere yükseldi. Ayancık Belediyesi, megafondan vatandaşlara uyarı anonsunda bulundu.

Anonsta, "Yoğun yağıştan kaynaklanan Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yataklarının aşırı yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın çay ve dere yataklarından uzak durması, zorunda kalmadıkça yolun kullanılmaması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ayancık stadı hazırlandı

Öte yandan ilçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Muhtemel durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı Sinop'ta, Ayancık-Türkeli kara yolu yağış nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde film festivali düzenlendi Son dakika haberleri: Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde film festivali düzenlendi
Kaynak: İHA

Ayancık, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement