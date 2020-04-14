Uyarı dönemi bitti, cezalar ardı ardına kesiliyor - Son Dakika

Muğla'da, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, önlemlerini artıran Marmaris İlçe Pandemi Kurulu ve Hıfzıssıhha Kurulunun motosikletlere 2 kişi binmeyi yasaklamasının ardından Marmaris'te yol kontrolü yapan trafik polisleri sürücülere ceza kesti.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre toplamda 98 motor sürücüsü ve arkasındaki yolcuya, 53 kasksız motor sürücüsüne işlemler yapıldı.



Sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten cezai işlem uygulanan vatandaşların arkasındakiler inerek tek kişi olarak yola devam ettiler.



Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 392 TL, idari para cezası kesiliyor. Kasksız motor kullanmaya da 132 lira para cezası yazıldı.



Marmaris'in Siteler mahallesinde ormanlık alanda spor amaçlı gezi yaptıkları ve bisikletle gezdikleri tespit edilen 19 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince ve Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince cezalar kesildi.



İlçe jandarma yetkililerinden alınan bilgiye göre Marmaris'e bağlı 13 mahallede en çok sosyal mesafe kuralına uymamaktan ceza kesiliyor. - MUĞLA