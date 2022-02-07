Uyarı levhasına çarpan araç şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyarı levhasına çarpan otomobil şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Nizip-Birecik karayolunun 4. kilometresinde akşam saatlerinde yaşandı. Birecik istikametine doğru seyir halinde olan 21UB712 plakalı Renault marka otomobil, Dutlu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolda sürüklenen araç, yol çalışmasının bulunduğu kısımdaki uyarı levhasına çarparak şarampole uçtu. Aracın ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Trafik polisleri kazanın yaşandığı bölgede ikinci bir kaza yaşanma ihtimaline karşı önlem alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Muhammet Abdulkadir Esen - Hanifi Güzel/İHA)