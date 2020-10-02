Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi - Son Dakika

Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi

Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi Mahalle sakini Arslan: "Şişeleri evimizin önünde kırıyorlar.

Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi

Mahalle sakini Arslan: "Şişeleri evimizin önünde kırıyorlar. Yangın çıkmasından korkuyoruz"

DENİZLİ - Denizli'de koruma altına alınan ve kentin en güzel manzarasına sahip olan Mehtap Tepesi, uyarı levhalarını kıran ve tonlarca ağırlıktaki beton bariyerleri deviren alemciler tarafından çöplüğe çevrildi. Yerleşim alanın yanı başında yangın çıkmasından endişe eden mahalle sakinleri, denetimlerin sıklaştırılmasını talep etti.

Denizli'de yaşayan vatandaşlar tarafından Mehtap Tepesi olarak bilinen bölge, alkol kullanan şahısların uğrak noktası olmasının ardından adeta çöplüğe döndü. Denizli'yi tepeden izlemek isteyen ailelerin keyifli vakit geçirmek için gittiği tepe, alkol şişeleri ve çeşitli atıklarla dolu hale geldi. Vatandaşların şikayetlerinin ardından bölge, Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kapı ile kapatılsa da alkollü şahıslar kapıyı kırarak yeniden bölgede alkol tüketmeye, çevreyi kirletmeye devam etti. Kapının kırılmasının ardından bölgeyi alkol kullanan şahıslardan kurtarmak isteyen vatandaşlar, yolları toprak ve taş betonlarla kapatsalar da alkol kullanan şahıslara engel olamadı. Bu önlemlere rağmen aynı noktada olayların devam etmesi üzerine İhlas Haber Ajansı'na başvuran vatandaşlar, durumu olay yerinde anlattı.

"Önceden Denizli'nin gözbebeğiydi burası"

Mahallede yaşayan Gökhan Bağ, "Önceden Denizli'nin gözbebeğiydi burası ve oturulacak alan, kapalı alan vardı. Şu an ortada her şey. Oturan arkadaşlar is bırakmasından dolayı hiçbir bakım yok. Gelen giden kişilerin yediğini ve içtiğini yere atması ve böyle bırakması kötü bir hal almış. Daha önceden böyle değildi ama oturabiliyordu insanlar. Yollar açıktı her şey yerli yerindeydi. Millet çöpünü alıp gidiyordu ama şimdi öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

"Yetkililerin değerlendirmeye almasını istiyoruz"

Mehtap Tepesi olarak bilinen bölgenin hemen yanı başında bulunan mahalle sakinleri geceleri uyuyamadıklarını ve artık bu duruma bir çare bulunmasını istediler. Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Arslan, "Eskiden aileler burada rahat bir şekilde gezebiliyorken şimdi alkol içen gençler tarafından hezimete uğratıldı. Orman Bölge Müdürlüğü kapı vurmasına rağmen kapıyı yıktılar ve iki gün önce bariyer kurdurduk ama onu da devirdiler. Biz uyarmamıza rağmen bize hakaret ettiler. Bu yüzden buranın ele alınmasını ve yetkililerin değerlendirmeye almasını istiyoruz. Hafta sonları evimizin önüne araçlarını park ediyorlar. Uyarıyoruz ileriye park etmelerini ve rahatsız etmemeleri için ama yine de hakaret ediyorlar. Çöp tenekesine atılması gereken şişeleri, evimizin önünde kırıyorlar" diye konuştu.

"Ormanın içinde cam şişesi kırıkları var. yangın çıkmasından endişe ediyoruz" diyen İbrahim Arslan, şöyle konuştu:

"Eskiden buralar çok güzeldi, kamelya ve oturacak yerler vardı. Aileler rahatça gelip oturabiliyordular. Aşağıdan yukarıya kadar ormanın içinde cam şişesi kırıkları var. Bu yüzden orman yangını olabilecek bütün olumsuzluklar burada var. Ormanın içi dışı her yerinde cam kırıkları var. Biz bu alkol içen insanlardan ve buraya gezmeye gelen insanlardan tek ricamız oturdukları yerleri temiz bırakıp pisliklerini atmaları. En yakın orman 10 metre dibimizde. Herhangi bir şekilde yangın çıkabilme ihtimali var."

Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi
Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi
Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi
Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi

Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli, Yangın, Alkol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uyarı tabelası ve beton bariyerleri deviren alemciler, Mehtap Tepesi'ni çöplüğe çevirdi - Son Dakika

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