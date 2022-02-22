Son dakika 3. sayfa: Uyarıda bulunan bekçiye ateş açtı - Son Dakika

Uyarıda bulunan bekçiye ateş açtı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, caddede elinde pompalı tüfekle duran şüpheli, kendisini uyaran bekçilere ateş açtı. Çok sayıda suç kaydı olan şüpheli pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 bekçi yaralandı. Şüpheli kısa sürede sivil polisler tarafından etkisiz hala getirilerek gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün saat 22.00 sıralarında görevine giden bekçiler Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde duran bir grubun içerisinde bulunan bir kişinin elinde pompalı tüfek olduğunu gördü. Bunun üzerine kontrollü bir şekilde gruba yaklaşan bekçiler elinde pompalı tüfek bulunan O.A.A.'yı tüfeği yere bırakması yönünde uyarıda bulundu. Fakat bekçilerin uyarısına tepki gösteren O.A.A. pompalı tüfek ile bekçilere ateş açtı. O.A.A.'nın pompalı tüfeğinden çıkan saçmalar bekçi G.P.'ye isabet etti. İlk belirlemelere göre bekçinin başına saçmalar isabet ettiği öğrenildi. Olay sonrasında silahlı saldırgan kaçarken çevredekiler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bekçi G.P.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan bekçinin sağlık durmunun iyi olduğu belirtilirken, hastanedeki tedavisinin altından taburcu olacağı öğrenildi.

Şüpheli kısa sürede yakalandı

Öte yandan, kasten öldürme, kasten yaralama ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan kaydı bulunan şüpheli O.A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında sivil polis ekipleri, olay sonrası suç aletiyle birlikte kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan O.A.A. ve diğer şüpheliler emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.