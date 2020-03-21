Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi - Son Dakika
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Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi

6 saat önce

TRABZON'da tüm uyarılara karşın vatandaşlar evlerinden çıkıp, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce, zabıta ekipleri, buralardaki bankların üzerine olay yeri şeridi çekti.

Uyarılar dikkate alınmayınca, banklara şerit çekildi, System.String[]

TRABZON'da tüm uyarılara karşın vatandaşlar evlerinden çıkıp, parklarda yan yana oturmayı sürdürünce, zabıta ekipleri, buralardaki bankların üzerine olay yeri şeridi çekti.

Kentte, koronavirüs nedeniyle büyükşehir ve ilçe belediyelerince alınan önlemler sürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince, kentteki bank ve oturma gruplarına, 'Hayde eve' yazılı levhalar monte edilip, evde kalınması çağrısı yapıldı. Meydan, Fatih ve Kanuni parklarıyla Sanat Sokağı ve Atapark Çay Bahçesi'ndeki banklara yerleştirilen levhalarda; Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun 'Oturulacak en güzel yer evimizdir. Bu süreci atlattıktan sonra buralarda oturup hep birlikte çay içeceğiz' mesajı da yer aldı.

BANKLARA ŞERİTLİ ÖNLEM

Meydan Parkı'nda, koronavirüse ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıların vatandaşlarca dikkate alınmadığı görülünce, belediye ekipleri, harekete geçti. Ekipler bu kez, bankların ve oturma gruplarının üzerine olay yeri şeridi çekti. Zabıta ekipleri, gün boyu bölgedeki denetimlerini de sürdürdü.

Uygulamayla birlikte meydanın bomboş kaldığı dikkat çekerken, şeride rağmen oturan bazı vatandaşlar ise zabıta ekiplerince uyarıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI

Banklara şerit çekilip, önlem alındığını gören vatandaşlar, uygulamanın olası bir bulaşıcılığa karşı yerinde olduğunu söyledi. Kimi vatandaşlar ise, fotoğrafladığı bankları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, sağlık çalışanlarının evde kalınması çağrısına uyulmasını istedi.


Zabıta, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:40 Kaynak: DHA

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