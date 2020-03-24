Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı - Son Dakika

Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı

6 saat önce

Elazığ'da kent merkezinde yoğun olarak kullanılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce yazılan esprili uyarılar ve bankların sökümüyle vatandaşların bir araya gelmesine engel olmayınca bu kez polis barikatları ile çevrilerek kapatıldı.

Uyarılar dinlenmeyince, polis meydanı barikatla kapattı, System.String[]

Elazığ'da kent merkezinde yoğun olarak kullanılan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce yazılan esprili uyarılar ve bankların sökümüyle vatandaşların bir araya gelmesine engel olmayınca bu kez polis barikatları ile çevrilerek kapatıldı.


Çin'de ortaya çıkan ardından dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler her gün biraz daha genişletiliyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması yapılıyor. Bu kapsamda kentin en yoğun noktası olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda da alınan önlemler kapsamında daha önce "Hadi gah eve gidek" esprisine rağmen oturmaya devam etmesi üzerine bir çok oturma bankı kaldırıldı.Bun rağmen vatandaşların kalabalık oluşturması nedeniyle bu kez yeni önlem devreye alındı.Bugün sabah itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, polis barikatlarıyla meydanı çevirerek kapattı.


Vatandaşlarda, uygulamanın doğru ve yerinde bir karar olduğuna dikkat çekerek herkesin evde kalması gerektiğini söyledi.


Bu tür uygulamaların doğru olduğunu, çağrılara uyulması gerektiğini belirten vatandaşlardan Turgut Ozan, "Böyle tedbirler alınması çok iyidir. İnsanlarımızın gereksiz yer de dışarı çıkmaması lazım. Benim bugün savcılıkta bir işim vardı. Savcılıktan işim olduğu için dışarı çıktım. Normalde bende kendimi karantinaya almış gibi beklemekteyim. Hiçbir sıkıntımda yok ama yine de evde kalıyorum. İnsanlarımız için evde kalmaları onlar ve yakın akrabaları için en güvenilir yerdir. Gerekli merciler yapılması gerekenleri yapıyor. Bunların yapılması gerekiyordu ve güzel oldu" dedi.


Tedbir almaya gayret ettiklerini ve gerekmedikçe dışarı çıkmamaya dikkat ettiğini dile getiren vatandaşlardan Düzgün Gül ise alınan bu tür tedbirlerin gayet iyi olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Elazığ, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:09 Kaynak: İHA

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