Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu
6 saat önce
Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlere getirileceği uyarılarına rağmen Kağızman'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polis uyarmasına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.
Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu
KARS - Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlere getirileceği uyarılarına rağmen Kağızman'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polis uyarmasına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.
Sosyal yardımların evlere götürüleceği uyarı ve bildirileri yetmedi PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu. Onlarca polisin uyarısı fayda etmezken kuyruk gittikçe uzadı. Kağızman PTT önünde oluşan kuyruk ilginç görüntü oluşturdu. Polisin sık sık anonslarla uyarmasına rağmen toplanan vatandaşlar hastalık dinlemediler.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:24 Kaynak: İHA
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