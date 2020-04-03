Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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Uyarılar fayda etmedi metrelerce kuyruk oluştu
6 saat önce
Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlerde ödeneceği uyarılarına rağmen Kağızman'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polisin uyarılarına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.
Hak sahibi vatandaşlara ödenecek bin TL yardımın evlerde ödeneceği uyarılarına rağmen Kağızman'da PTT önünde metrelerce kuyruk oluştu, polisin uyarılarına rağmen kuyruk gittikçe uzadı.
Sosyal yardımların evlere götürüleceği uyarısına rağmen Kağızman'da PTT önünde kuyruk oluştu. Onlarca polisin uyarısı fayda etmezken kuyruk gittikçe uzadı. Vatandaşlar virüs tehlikesine aldırış etmeden tüm uyarılara rağmen PTT önünde toplanmaya devam etti. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:16 Kaynak: İHA
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