Son Dakika Haberleri: Uyarılar Fayda Etmiyor, 30 Metrelik Falezlerde Balık Avı

Uyarılar Fayda Etmiyor, 30 Metrelik Falezlerde Balık Avı

1 saat önce

Uyarılar fayda etmiyor, 30 metrelik falezlerde balık avı Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü 30 metrelik falezlerde amatör balıkçı ile bir çocuğun balık avı, yürekleri ağza getirdiANTALYA - Antalya'da amatör balıkçının yanında küçük yaştaki bir çocukla birlikte 30 metrelik...

Uyarılar fayda etmiyor, 30 metrelik falezlerde balık avı
Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntü
30 metrelik falezlerde amatör balıkçı ile bir çocuğun balık avı, yürekleri ağza getirdi

ANTALYA - Antalya'da amatör balıkçının yanında küçük yaştaki bir çocukla birlikte 30 metrelik falezlerdeki oltayla balık avı, yürekleri ağza getirdi.
Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçı ile 10-12 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun oltayla balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerdeki uyarı levhalarına rağmen, kayalıkların uç kısmına kadar gelen adamla çocuk, oturarak balık avlamaya devam etti. İkilinin balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi
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