Son Dakika Haberleri: Uyarılar Fayda Etmiyor, Tehlike Geliyorum Diyor

Uyarılar Fayda Etmiyor, Tehlike Geliyorum Diyor

22 dakika önce

Antalya'da amatör balıkçının yanında küçük yaştaki bir çocukla birlikte 30 metrelik falezlerdeki oltayla balık avı, yürekleri ağza getirdi.

Uyarılar Fayda Etmiyor, Tehlike Geliyorum Diyor, System.String[]
Antalya'da amatör balıkçının yanında küçük yaştaki bir çocukla birlikte 30 metrelik falezlerdeki oltayla balık avı, yürekleri ağza getirdi.

Konyaaltı Varyant üzerindeki yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerde amatör balıkçı ile 10-12 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun oltayla balık avı yürekleri ağza getirdi. Falezlerdeki uyarı levhalarına rağmen, kayalıkların uç kısmına kadar gelen adamla çocuk, oturarak balık avlamaya devam etti. İkilinin balık tuttuğu falezlerin hemen denizle birleşen kesimindeki kayalıklar da tehlikenin ne denli büyük olduğunu gösterdi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:33 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa
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