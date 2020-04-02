Uyarılar işe yaradı Datça'ya girişler azaldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, şehirlerarası yolcu ulaşımına getirilen kısıtlamanın ardından özel otomobillerle yapılan ilçeye girişler, uyarılar ve denetimlerin ardından azaldı.

Datça'ya karayolu ile girilen tek nokta olan Datça- Marmaris karayolunun 40'ıncı kilometresinde, Balıkaşıran mevkisinde jandarma tarafından yapılan denetimler, 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Yapılan denetimlerde durdurulan otomobillerin içerisinde bulunan kişilere, ilçeye giriş nedenleri sorulurken, jandarma görevlilerince ateşleri ölçülüyor. Kayıt altına alınan kişiler, 14 gün süreyle evlerinde karantina da kalmaları konusunda uyarılıyor.

Şehirlerarası yolcu ulaşımına kısıtlama getirilmesinden hemen sonra başlayan denetimler sırasında, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerden Datça'ya gelişlerde görülen yoğunluğun giderek azalması olumlu bulundu. Uyarılar ve denetimler, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.