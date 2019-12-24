Uyarılar sürücülere fayda etmiyor - Son Dakika

Eskişehir'de, trafik ekiplerinin uyarılarına rağmen sürücüler ceza yemekten vazgeçmiyor. Kentte şehir içi ve bölge trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği bir günlük denetimleri sonucu sürücülere toplam 171 bin 538 TL para cezası kesildi.



Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından her gün şehir içi ve bölge trafik görevlilerinin gerçekleştirdiği hız, kemer, cep telefonu, sigara ve hatalı park gibi birçok denetimlerde, uyarılara rağmen yine yüzlerce sürücü ceza almaya devam ediyor. Yaklaşık 300 bin aracın olduğu tahmin edilen kentte, ekipler sürücülerin trafik ihlallerinde cezadan önce sürücüleri uyarmayı tercih etse de birçok uyarı yine sonuçsuz kalıyor. Ekiplerin bir günlük denetimlerinde, kontrol edilen bin 926 aracın 580'ine çeşitli trafik ihlallerinden toplam 171 bin 538 TL ceza yazılırken, 26 araç da trafikten men edildi. - ESKİŞEHİR