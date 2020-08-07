Uyarılara aldırış edilmeyince polis düğünü sonlandırdı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'te düğün denetimleri sürüyor. Bir düğün salonunda uyarılara rağmen korona virüs tedbirlerine uyulmaması üzerine düğün sonlandırıldı.

Polis, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 53 düğün salonunda görev aldı. Düğün salonlarına yapılan denetimlerde Şahinbey içesinde bir düğün salonuna mühür bozma suçundan işlem yapılırken, diğer bir düğün salonunda ise salon sahibinin uyarılarına rağmen düğüne katılanlar tarafından sosyal mesafeye uyulmadığından düğün sonlandırıldı. - GAZİANTEP