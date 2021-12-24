Üye Girişi
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika

Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı

24.12.2021 11:31

Rize'de cep telefonunun bataryasını değiştirmek için tamirci dükkanına gelen şahıs, işletmecinin uyarısına rağmen eski bataryanın çöpe atılmasını istemedi. Tüm uyarıları umursamayan müşteri, bataryayı eline aldığı esnada bomba gibi patladı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansırken, ısrarcı müşteri ise şans eseri olaydan yara almadan kurtulmuş oldu.

Rize'de Tophane mahallesi üzerinde bir cep telefonu tamircisinde meydana gelen olayda, elindeki telefonun bataryasını değiştiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin ısrarı üzerinden telefondan çıkardığı bataryayı kendisine verdi. Bu esnada müşterinin telefonuna ekran bandı takmasını istemesi üzerine işletme sahibi Akyıldız çalışma masasına yöneldi ve bu sırada dükkan içerisinde olan oldu.

BOMBA GİBİ PATLADI, PANİK YAŞANDI

Telefondan çıkarılan şişerek deforme olmuş batarya bir anda patladı. Şans eseri patlamadan önce müşterinin bataryayı yere atması üzerine kendisine zarar gelmezken, işletme içerisinde kısa süreli panik yaşandı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

''MÜŞTERİ ISRARLA ESKİ BATARYAYI İSTEDİ''

Telefonun bataryasını değiştikten sonra müşteriyi uyardığını ancak müşterinin ikazlara aldırış etmeden deforme edilmiş bataryayla oynaması üzerine bataryanın patladığını dile getiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız "Telefonunun bataryası şişmişti ve birinin tavsiyesi üzerine geldi. Bataryayı temiz ve sağlam şekilde söktüm ama batarya patlama aşamasına gelmişti. Yeni bataryayı taktım, müşteri geldi ve telefonunu teslim ettim. Eski bataryayı vermek istemedim. Müşteriye 'Batarya şişmiş patlayacak, geri dönüşüme falan veriyim' dedim. Müşteri ısrarla 'Batarya benimdir ver' dedi.

Şişen cep telefonu bataryası elinde patladı, o anlar kameraya yansıdı

''UYARDIM AMA DİNLEMEDİ''

Ben de vermek zorunda kaldım. Verdiğimde uyardım kendisini yani 'Bu patlamak üzere dikkat et' dedim. Dinlemedi beni baktım uğraşıyor tekrardan uyardım. 'Tamam abi uğraşmayacağım, sıkıntı yok' dedi. Oradan telefonuna kırılmaz cam takmamı istedi. Geçtim yerime; camı takıyorum, oraya verdim kendimi. Şişmiş bataryayı hamur gibi yoğurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"NE OLDUĞUNU KAMERALARA BAKINCA ANLADIM"

İşletmesinin içerisinde bir anda patlama sesi duyduğunu fakat çocukların dışarıda torpil attığını düşünerek panik yapmadığını dile getiren işletmeci Akyıldız, ne olduğunu güvenlik kameralarına bakınca anladığını sözlerine ekleyerek "Biz ne olduğunu anlamadık. Ben göremiyorum tabi ben sonradan videoyu izleyince uğraştığını gördüm. Buradan görsem müdahale ederim. Pat diye bir ses geldi ben de sandım ki çocuklar arada torpil atıp kaçıyor ben onlardan biri zannettim. Bataryanın patladığını falan ilk başta anlamadım. Oradan çocuk yandım diye bağırınca baktım eli yanmış ve batarya yerde. Sonra bataryaya tekme attılar zaten, o video da gözüküyor. Ben dumanları görünce ne olduğu anladım öyle kalkıp müdahale edene kadar zaten tekme attılar, sonra bende tekmeyle dışarı attım. Çocuğu da hemen eli yandığı için eczacı bir arkadaşımın yanına gönderdim" dedi.

Şişen cep telefonu bataryası elinde patladı, o anlar kameraya yansıdı

SANİYELERLE FACİADAN DÖNÜLMÜŞ

Batarya ısınınca müşterinin yere bıraktığını, elinde patlamadığı için çok şanslı olduğunu dile getiren Akyıldız "Çocuğun eli yanmış Allah'a şükür elinde patlamamış, elinde ısınmış. Elindeki acıyı fark edince yere atmış. Elinde patlasaydı eğer eliyle beraber yüzü falan yanmıştı. Yüzü yansaydı ameliyatlık olmuştu. Arkadaşları durumun farkında değil gülüyorlar. Sanki bir komedi filmi var bildiğin gülüyorlar. Enteresan bir durum" şeklinde konuştu.

"TELEFON ŞARJDAYKEN DOKUNMAYIN"

Batarya şişmesinin basit bir durum olmadığını ve özellikle telefonu şarja koyup uyumanın yanlış olduğunu hatırlatan Akyıldız "Herkes çok soruyor batarya neden şişer, niye oluyor diye. Batarya kullanımı çok farklı bir şeydir. Mesela akşamdan sabaha kadar telefonlarınızı şarjda bırakmayın. Bu bataryanın şişmesine sebep olur. Oyun telefonu olmayan telefonlarla oyun oynamayın. Telefonunuz şarjdayken kesinlikle telefonunuza müdahale etmeyin. Şarj kablosu takılı mı? O telefona hiç dokunmayacaksın! Mesela şarjdayken biri seni aradı, kabloyu çıkar telefonla konuş" diye konuştu.

Şişen cep telefonu bataryası elinde patladı, o anlar kameraya yansıdı

"YAN SANAYİ BATARYALAR SAATLİ BOMBA"

Bataryanın şişme şüphesinde bile değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akyıldız "Tavsiyem de şu; bataryanız şiştiğinde şüphelendiğiniz de dahil en güvenilir teknik servise gidin ve bataryanızı muhakkak değiştirin. Sağlığınız açısından güvendiğiniz bir teknik servis olsun. Çünkü orijinal taktım deyip yan sanayi, Çin bataryası takıyorlar. Yani bunlar bildiğimiz saatli bomba. Yani takacağınız, taktıracağınız yere güvenmek zorundasınız. Çünkü müşteri şunu bilmiyor telefonu veriyor batarya taktık mı taktık, ne taktın orijinal taktım diyorlar. Bana gelen cihazlarda görüyorum yani öyle bir şey yok. Hep telefonlarda Çin bataryası var. Zaten şişen patlayan bataryaların çoğu Çin bataryası. Orijinal batarya olsa öyle olmaz. Zaten müşterinin getirdiği bataryayı da inceledim oda Çin bataryasıydı. Kesinlikle güvendiğiniz yerlere referanslı yerlere gidin ve bataryayı taktırdığınızda muhakkak bir form alın ki işlem yaptırdığınıza dahil böyle bir durum yaşadığınızda hak talep edebilin" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Cep Telefonu, Bomba, Rize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor         
15:58
Tartıştığı eşini öldürdü Tartıştığı eşini öldürdü         
15:50
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:49 "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı
15:28 Bulgarlar bu sefer üzgün: Keşke 2-3 gün önce gelseydik
15:26 Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dolarla ilgili çarpıcı sorular: Neden izin verdiniz?
15:15 Aleyna Tilki'nin Haldun Demirhisar'la görüntülenmesine annesinden yorum: Onlar 4 yıldır arkadaş
15:14 Ünlü fast-food zincirinde skandal olay!
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 16:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement