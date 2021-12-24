Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı - Son Dakika

Rize'de Tophane mahallesi üzerinde bir cep telefonu tamircisinde meydana gelen olayda, elindeki telefonun bataryasını değiştiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız, müşterinin ısrarı üzerinden telefondan çıkardığı bataryayı kendisine verdi. Bu esnada müşterinin telefonuna ekran bandı takmasını istemesi üzerine işletme sahibi Akyıldız çalışma masasına yöneldi ve bu sırada dükkan içerisinde olan oldu.

BOMBA GİBİ PATLADI, PANİK YAŞANDI

Telefondan çıkarılan şişerek deforme olmuş batarya bir anda patladı. Şans eseri patlamadan önce müşterinin bataryayı yere atması üzerine kendisine zarar gelmezken, işletme içerisinde kısa süreli panik yaşandı. O anlar ise işletmenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

''MÜŞTERİ ISRARLA ESKİ BATARYAYI İSTEDİ''

Telefonun bataryasını değiştikten sonra müşteriyi uyardığını ancak müşterinin ikazlara aldırış etmeden deforme edilmiş bataryayla oynaması üzerine bataryanın patladığını dile getiren işletme sahibi Gökhan Akyıldız "Telefonunun bataryası şişmişti ve birinin tavsiyesi üzerine geldi. Bataryayı temiz ve sağlam şekilde söktüm ama batarya patlama aşamasına gelmişti. Yeni bataryayı taktım, müşteri geldi ve telefonunu teslim ettim. Eski bataryayı vermek istemedim. Müşteriye 'Batarya şişmiş patlayacak, geri dönüşüme falan veriyim' dedim. Müşteri ısrarla 'Batarya benimdir ver' dedi.

''UYARDIM AMA DİNLEMEDİ''

Ben de vermek zorunda kaldım. Verdiğimde uyardım kendisini yani 'Bu patlamak üzere dikkat et' dedim. Dinlemedi beni baktım uğraşıyor tekrardan uyardım. 'Tamam abi uğraşmayacağım, sıkıntı yok' dedi. Oradan telefonuna kırılmaz cam takmamı istedi. Geçtim yerime; camı takıyorum, oraya verdim kendimi. Şişmiş bataryayı hamur gibi yoğurmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"NE OLDUĞUNU KAMERALARA BAKINCA ANLADIM"

İşletmesinin içerisinde bir anda patlama sesi duyduğunu fakat çocukların dışarıda torpil attığını düşünerek panik yapmadığını dile getiren işletmeci Akyıldız, ne olduğunu güvenlik kameralarına bakınca anladığını sözlerine ekleyerek "Biz ne olduğunu anlamadık. Ben göremiyorum tabi ben sonradan videoyu izleyince uğraştığını gördüm. Buradan görsem müdahale ederim. Pat diye bir ses geldi ben de sandım ki çocuklar arada torpil atıp kaçıyor ben onlardan biri zannettim. Bataryanın patladığını falan ilk başta anlamadım. Oradan çocuk yandım diye bağırınca baktım eli yanmış ve batarya yerde. Sonra bataryaya tekme attılar zaten, o video da gözüküyor. Ben dumanları görünce ne olduğu anladım öyle kalkıp müdahale edene kadar zaten tekme attılar, sonra bende tekmeyle dışarı attım. Çocuğu da hemen eli yandığı için eczacı bir arkadaşımın yanına gönderdim" dedi.

SANİYELERLE FACİADAN DÖNÜLMÜŞ

Batarya ısınınca müşterinin yere bıraktığını, elinde patlamadığı için çok şanslı olduğunu dile getiren Akyıldız "Çocuğun eli yanmış Allah'a şükür elinde patlamamış, elinde ısınmış. Elindeki acıyı fark edince yere atmış. Elinde patlasaydı eğer eliyle beraber yüzü falan yanmıştı. Yüzü yansaydı ameliyatlık olmuştu. Arkadaşları durumun farkında değil gülüyorlar. Sanki bir komedi filmi var bildiğin gülüyorlar. Enteresan bir durum" şeklinde konuştu.

"TELEFON ŞARJDAYKEN DOKUNMAYIN"

Batarya şişmesinin basit bir durum olmadığını ve özellikle telefonu şarja koyup uyumanın yanlış olduğunu hatırlatan Akyıldız "Herkes çok soruyor batarya neden şişer, niye oluyor diye. Batarya kullanımı çok farklı bir şeydir. Mesela akşamdan sabaha kadar telefonlarınızı şarjda bırakmayın. Bu bataryanın şişmesine sebep olur. Oyun telefonu olmayan telefonlarla oyun oynamayın. Telefonunuz şarjdayken kesinlikle telefonunuza müdahale etmeyin. Şarj kablosu takılı mı? O telefona hiç dokunmayacaksın! Mesela şarjdayken biri seni aradı, kabloyu çıkar telefonla konuş" diye konuştu.

"YAN SANAYİ BATARYALAR SAATLİ BOMBA"

Bataryanın şişme şüphesinde bile değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Akyıldız "Tavsiyem de şu; bataryanız şiştiğinde şüphelendiğiniz de dahil en güvenilir teknik servise gidin ve bataryanızı muhakkak değiştirin. Sağlığınız açısından güvendiğiniz bir teknik servis olsun. Çünkü orijinal taktım deyip yan sanayi, Çin bataryası takıyorlar. Yani bunlar bildiğimiz saatli bomba. Yani takacağınız, taktıracağınız yere güvenmek zorundasınız. Çünkü müşteri şunu bilmiyor telefonu veriyor batarya taktık mı taktık, ne taktın orijinal taktım diyorlar. Bana gelen cihazlarda görüyorum yani öyle bir şey yok. Hep telefonlarda Çin bataryası var. Zaten şişen patlayan bataryaların çoğu Çin bataryası. Orijinal batarya olsa öyle olmaz. Zaten müşterinin getirdiği bataryayı da inceledim oda Çin bataryasıydı. Kesinlikle güvendiğiniz yerlere referanslı yerlere gidin ve bataryayı taktırdığınızda muhakkak bir form alın ki işlem yaptırdığınıza dahil böyle bir durum yaşadığınızda hak talep edebilin" şeklinde konuştu.