Uyarılara aldırış etmeyen yaşlılar banklardaki yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyarılara aldırış etmeyen yaşlılar banklardaki yerini aldı - Son Dakika

Uyarılara aldırış etmeyen yaşlılar banklardaki yerini aldı

7 saat önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan "evde kalın" uyarılarına rağmen yaşlı ve emekli vatandaşlar, İstanbul'daki ilçe meydanlarında bulunan banklarda oturmaya devam etti.

Uyarılara aldırış etmeyen yaşlılar banklardaki yerini aldı, System.String[]
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yapılan "evde kalın" uyarılarına rağmen yaşlı ve emekli vatandaşlar, İstanbul'daki ilçe meydanlarında bulunan banklarda oturmaya devam etti. Bankta oturan 85 yaşındaki Yaşar Balkan, "85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum." dedi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla yaşlı vatandaşlardan zorunda kalmadıkları müddetçe sokağa çıkmamaları ve evlerinde zaman geçirmeleri istendi. Ancak İstanbul'da havanın iyi olduğunu gören vatandaşlar salgın uyarılarına rağmen kendilerini dışarı attı. Vaka sayısının her geçen gün artmasına rağmen insanların sokaklara ve meydanlara gelerek banklarda oturdukları görüldü. Koronavirüs salgınının özellikle tehdit ettiği 65 yaş ve üstündeki insanların Şişli Meydanı ve Beşiktaş İskele Meydanı'nı doldurduğu görüldü.

"85 YAŞINDAYIM, KOLONYAYI SÜRÜNÜP ÇIKIYORUM"

Yaşar Balkan, "Ara sıra çıkıyorum. Bir saat kadar oturup eve dönüyorum. Önlemimizi elimizden geldiğince alıyoruz. Maskem var ama evde unutmuşum. 85 yaşındayım, kolonyayı sürünüp çıkıyorum. Uzmanlar bizim için çalışıyorlar, uyarıyorlar. Ben sıkıldığım için bir saatliğine çıkıyorum" diye konuştu.

"KORKUYORUZ ANCAK DIŞARI ÇIKMADAN DA YAPAMIYORUZ"

Koronavirüs salgınından korktuğunu ancak sokağa çıkmayı da bırakamadığını belirten Dursun Kirazlı," 54 yaşındayım.  Evde çok sıkıldım, biraz hava alayım diye geldim. Önlemlerimizi de alıyoruz. Biz inşaat işçisiyiz. Maske ve kolonya bulundurmaya çalışıyoruz yanımızda. Çok endişe ediyoruz, bulaşacak diye korkuyoruz ama sokağa çıkmayı da bırakamıyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:41 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta         
11:54
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı         
11:45
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz Muşlu işletmeciden Sağlık Bakanlığı'na çağrı: Otelimizi karantina hastanesi olarak kullanabilirsiniz         
09:29
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı Koronavirüs uyarıları asker uğurlama törenlerinde hiçe sayıldı         
07:36
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 20:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uyarılara aldırış etmeyen yaşlılar banklardaki yerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]