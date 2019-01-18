Son Dakika Haberleri: Uyarılara Aldırmayan Amatör Balıkçı Falezlerden Düştü

Uyarılara Aldırmayan Amatör Balıkçı Falezlerden Düştü

52 dakika önce

Uyarılara aldırmayan amatör balıkçı falezlerden düştü 5 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralanan balıkçı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Düşen balıkçıyı uyaran bir başka amatör balıkçı Mehmet Altuntaş: "'İnme, çok tehlikeli, düşersin' dedim ama dinlemedi.

Uyarılara aldırmayan amatör balıkçı falezlerden düştü
5 metre yükseklikten kayalıklara düşerek yaralanan balıkçı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Düşen balıkçıyı uyaran bir başka amatör balıkçı Mehmet Altuntaş:
"'İnme, çok tehlikeli, düşersin' dedim ama dinlemedi. Çıkmasıyla karnının üstüne düşmesi bir oldu"

ANTALYA - Antalya'da falezlere balık avlamaya gelen amatör balıkçı, dengesini kaybedip kayalıkların üzerine düştü. Yaralanan balıkçı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, olaya şahit olan başka bir balıkçı, "'İnme, çok tehlikeli, düşersin' dedim ama dinlemedi. Çıkmasıyla karnının üzerine düşmesi bir oldu" diyerek uyardığını söyledi.
Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için falezlere gelen Hakan Bircan, kayalıklar arasından geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Bu sırada olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sarp alanda bulunan Bircan'a, kayalıklar arasına koyulan merdiven yardımıyla ulaşıldı. Ağır yaralanan Bircan, ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak olay yerine çağrılan deniz polisine ait botla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bircan'a ait sırt çantası ile oltası da ekipler tarafından kayalıklar üzerinden alındı.
"'İnme çok tehlikeli' dedim"
Hakan Bircan'ın düştüğü sırada olaya şahit olan Mehmet Altuntaş isimli amatör balıkçı, " 'Diğer kayanın ucuna gideceğim' dedi. 'İnme, çok tehlikeli, düşersin' dedim ama dinlemedi. Çıkmasıyla karnının üstüne düşmesi bir oldu" ifadelerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:00 Kaynak: İHA

Antalya, Mehmet Altuntaş, İtfaiye, 3. Sayfa
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