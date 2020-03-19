Uyarılara kulak asmayan yaşlıların oturduğu banklar kaldırıldı - Son Dakika
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Uyarılara kulak asmayan yaşlıların oturduğu banklar kaldırıldı

6 saat önce

Uyarılara kulak asmayan yaşlıların oturduğu banklar kaldırıldıDENİZLİ'de Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, koronavirüs salgını uyarılarına karşın yaşlıların oturmaya devam etmesi üzerine yerlerinden söküldü.

Uyarılara kulak asmayan yaşlıların oturduğu banklar kaldırıldı, System.String[]

Uyarılara kulak asmayan yaşlıların oturduğu banklar kaldırıldı

DENİZLİ'de Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, koronavirüs salgını uyarılarına karşın yaşlıların oturmaya devam etmesi üzerine yerlerinden söküldü.

Denizli'de kentin en işlek noktalarından olan Bayramyeri Meydanı'nda bulunan bankların koronavirüs salgınına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılmaya devam edilmesi üzerine tedbir amacıyla kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlı vatandaşların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu 20 bank, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı çalışmayla bulundukları yerden söküldü.

Bankların sökülmesini değerlendiren vatandaşlardan Mehmet Çıplakoğlu, "Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Bu bankların kaldırılması iyi oldu. Buraya oturan kişiler aralarına yeterli mesafe koymuyordu. Artık daha dikkatli olmalıyız. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Çevremizdeki diğer insanlara bulaştırmak için devletimizin uyarılarını harfiyen yerine getirmeliyiz" dedi.

Kadriye Özarslan ise eşinin yüzde 70 bedensel engelli olduğunu, market alışverişi için dışarı çıktığını, yeteri kadar erzak alıp evden dışarı çıkmayacağını söyledi. Meydanda bulunan bankalara özellikle yaşlıların oturduğunu ve insan yoğunluğu oluştuğunu ifade eden Özarslan, "Evimize kapanıp sağlığımız için çıkmayacağız. Hepimiz birbirimize saygılı olmalıyız. Salgın en çok yaşlıları tehdit ediyor. Onların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bankların kaldırılması iyi oldu. Toplum sağlığı için faydalı oldu. Yaşlılar banklarda değil, hepimizin sağlığı için evlerinde otursun" diye konuştu.


Koronavirüs, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:03 Kaynak: DHA

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