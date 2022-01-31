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Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler - Son Dakika

Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler

31.01.2022 15:59

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gelenlerden bazıları, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüdü.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'na gelenlerden bazıları, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen buz tutan gölün üzerinde yürüdü. Görevliler, gölde yürüyenleri uyararak, alandan uzaklaştırdı.

Çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda bir süre önce göl, dondurucu soğukta buz tuttu. Gölün karla kaplanan yüzeyinin ormanlarla bütünleşmesi ise güzel manzaralar oluşturdu. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Gölcük'e gelenler, karla kaplı doğanın keyfini çıkardı. Çocuklar, karla kaplı alanlarda kayarak eğlendi.

Gündüzleri havanın güneşli olmasıyla gölün bazı kısımlarında buz tabakasının inceldiği görüldü. Etrafa yerleştirilen tabelalarla buz tutan göl yüzeyinde yürümenin yasak olduğu belirtildi. Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen donan gölün üzerinde yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Bir tatilcinin küçük yaştaki çocuğuyla göl üzerinde yürüdüğü görüldü. Görevliler, buz tutan gölün üzerinde yürüyenleri uyararak, alandan uzaklaştırdı.

Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler
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Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyarılara rağmen buz tutan gölde yürüdüler - Son Dakika


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