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Uyarılara rağmen çocuklar yüzmekten vazgeçmedi

47 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyuna girmenin tehlikeli ve yasak olmasının belirtilmesine rağmen onlarca çocuk, burada yüzmekten vazgeçmedi.

Uyarılara rağmen çocuklar yüzmekten vazgeçmedi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyuna girmenin tehlikeli ve yasak olmasının belirtilmesine rağmen onlarca çocuk, burada yüzmekten vazgeçmedi.
Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, kentte 36 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklığında serinlemek amacıyla, suya girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden suya giriyor. Tarihi çeşmeden akan suda yüzdükten sonra parktaki betonların üzerinde güneşlenen çocukları, çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izleyip fotoğraf çekiyor.
Tehlikeli olduğunu bildikleri halde suya girdiklerini ifade eden Kadir Kaplan (12), "Buraya serinlemek için geliyoruz. Hem yüzüp hem eğleniyoruz. Sıcak da olsa, soğuk da olsa geliyoruz buraya. Tehlikeli olsa da olmasa da geliyoruz. Çok sıcak, kuralları çiğniyoruz farkındayız. Burası çok güzel, arkadaşlarımızla geldiğimizde birbirimize öğrendiklerimizi gösteriyoruz. Takla atıyoruz, balıklama atlıyoruz, suya atlıyoruz" dedi.
Resul Polat (10) ise ailelerinden izin alarak suya girdiklerini belirterek, "Burada yüzerek eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla ailelerimizden izin alıyoruz. Bilmeyenler için tehlikeli" şeklinde konuştu.
Çevredeki bazı kişiler ise çocukların yüzme anlarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:32 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Sur, Güncel
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