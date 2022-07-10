Olay, Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışa rağmen denize giren yabancı uyruklu kadın, açılmaya başladı. Cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Ekipler jet ski ile kadını bularak kurtardı. Yabancı uyruklu kadına ilk müdahale, sahilde bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanstaki müdahalenin ardından kadın kendine gelerek sahilden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Uyarılara rağmen denize giren kadın boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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