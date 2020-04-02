Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar - Son Dakika

SAMSUN'da, Sosyal Yardım Fonu'ndan yardım almak için PTT önünde sıraya giren ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlenen vatandaşlar, polis ekipleri tarafından uyarıldı.

Samsun'da, Sosyal Yardım Fonu'ndan yardım almak isteyenler, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önünde sıraya girdi. Kalabalık, sosyal mesafe kurallarına uymadan sırada beklerken, bazı vatandaşlar ise sırada bekleyenlere tepki gösterdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafe kuralı hatırlatması yaptı. Ancak uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.